Cum arata primul restaurant din Europa construit sub apa [VIDEO]

- Cresterea preturilor la petrol și intarirea economiei glbale ar putea duce la cresterea tarifelor biletelor de avion, in 2019, in majoritatea regiunilor, se arata in estimarile unui studio efectuat de Carlson Wagonlit Travel (CWT) si de Global Business Travel Association (GBTA), informeaza mediafax.…

- La sfarșitul anului 2017, Romania mai avea rezerve dovedite de gaze naturale ce ajungeau la un total de 100 de miliarde de metri cubi, arata datele centralizate de British Petroleum (BP), potrivit Mediafax.La nivel european, Romania are a patra cea mai mare rezerva dovedita de gaz, dupa Marea…

- Romania a inregistrat in luna mai cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre tarile europene, de 4,6%, fata de o medie de 2% in UE, a anuntat vineri Eurostat. In luna aprilie, rata anuala a inflatiei calculata pentru Romania a fost de 4,3%. Potrivit datelor publicate de Institutul…

- Nava a fost realizata la santierul naval Vard Braila, iar dupa lansarea la apa urmeaza montarea unor echipamente si o serie de finisaje. Feribotul are o lungime de 134 metri si o latime de 20,7 metri. Poate transporta maximum 550 de oameni (pasageri si echipaj) si pana la 180 de autoturisme.

- Tarile scandinave, dar si Germania sau Polonia sunt sub un val de aer cald, tropical. Norvegia are parte de temperaturi-record, chiar si de 33 de grade Celsius. Este o premiera, iar norvegienii profita bucurosi de vremea caniculara. Mai ales ca meteorologii anunta ca vor lovi curand furtuni puternice.

- Municipalitatea suceveana va cheltui un milion de euro pentru a construi un nou pod peste raul Suceava, in vederea fluidizarii traficului, a declarat intr-o conferinta de presa, miercuri, primarul Ion Lungu. Potrivit primarului, podul va traversa raul Suceava in zona Termica, va avea o lungime de 104,4…