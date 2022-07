Cum arată primul "copac inteligent". Unul singur face cât 275 de arbori Marile aglomerari urbane din Romania nu respecta recomandarile Organizației Mondiale a Sanatații privind spațiul verde pe cap de locuitor. In plus, poluarea este o problema majora cu care se confrunta orașele din țara noastra. Primaria Brașov testeaza zilele acestea, pe un bulevard aglomerat din oraș, primul „copac urban“. Este vorba despre un sistem inteligent de filtrare și purificare a aerului prin intermediul bio-tehnologiei – City Tree. Capacitatea de filtrare a acestui sistem este egala cu capacitatea de filtrare a aproximativ 275 de arbori. Primaria Brașov a… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

