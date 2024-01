Cum arată primul autobuz-amfibiu din România care circulă şi pe uscat, şi pe apă. Va transporta oameni inclusiv în Bulgaria Primul autobuz-amfibiu din Romania ar trebui sa le usureze viata oamenilor care sunt nevoiti sa calatoreasca intre uscat si apa. „Drumul” acestui mijloc de transport inovator va incepe in județul Calarași, unde pasagerii vor avea posibilitatea de a calatori pe șosea, dar și pe apa, fara sa schimbe masina. Se va deplasa intre zonele de […] The post Cum arata primul autobuz-amfibiu din Romania care circula si pe uscat, si pe apa. Va transporta oameni inclusiv in Bulgaria first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- In ultimele luni de zile, autoritațile romanești au efectuat mai multe teste privind buna funcționare a autobuzului care circula și pe șosea, și pe apa.Vehiculul le-a trecut pe toate cu brio, astfel incat se mai așteapta acordarea unui acord, dupa care acesta va fi pus in funcțiune, in mod oficial,…

- In anul 2024, va intra in funcțiune oficial primul autobuz din Romania care circula atat pe uscat, cat și pe apa. Se va intampla dupa luni de zile de teste, pe care mijlocul de transport le-a trecut cu brio. Cum arata vehiculul botezat „frog bus”, in traducere „autobuzul broasca”. Foto Primul autobuz…

