- Primarul Emil Boc a declarat ca prin acest proiect Cluj-Napoca da semnalul privind directia de evolutie spre transportul public nepoluant. "Pentru prima data in Romania se introduc in circulatie autobuze electrice, fiind un eveniment in premiera nationala. Vreau sa multumesc cetateanului elvetian, pentru…

- Primele zece autobuze electrice din Romania au fost puse in circulatie, joi, de Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP). Autovehiculele au fost achizitionate printr-un proiect care a...

- Sursa foto: presalocala.com Specialiști ai Universitații Tehnice din Cluj-Napoca testeaza in aceste zile cele 11 autobuze electrice achiziționate e municipalitate. Pana la sfarșitul acestei luni, Compania de Transport Public (CTP) Cluj va amenaja și stațiile de incarcare necesare pentru autobuzele electrice.…

- Trei autoturisme pur electrice noi vor fi achiziționate de Primaria Cluj-Napoca pentru dotarea Poliției Locale a municipiului. Acestea nu polueaza, sunt eficiente energetic și reprezinta viitorul in materie de transport. Proiectul de Hotarare propus de executivul Primariei a fost aprobat in ședința…

- Primele autobuze electrice vor circula pe strazile Clujului la începutul lunii iunie, dupa ce Compania de Transport Public va depași procedurile legate de înmatricularea lor. Directorul CTP, Liviu Neag, asigura ca, pâna la 1 iunie, pe mașini vor fi montate aparatele de ticheting…

- Primaria Cluj-Napoca a anuntat ca va achizitiona inca 60 de autobuze Mercedes pentru transportul in comun care vor completa actuala flota a Companiei de Transport Public (CTP), investitia totala fiind de 62,8 mil. lei (13,5 mil. euro), plus TVA. Recent, au fost puse in circulatie 15 noi troleibuze…

- Primele autobuze electrice care vor circula in Romania, pe strazile din Cluj-Napoca, asteapta ultima inspectie pentru a fi livrate. Vehiculele Urbino 12 Electric sunt pregatite de plecare in fabrica Solaris din Polonia, compania care a castigat licitatia privind furnizarea autobuzelor, scrie Mediafax.…

- Tehnologia sperie pensionarii din Cluj :). O femeie a refuzat cardul de calatorie gratuit Sistemul de ticketing a fost implementat la nivelul municipiului Cluj-Napoca in anul 2015, iar de la 1 ianuarie 2018 pensionarii care beneficiaza de transport gratuit primesc carduri pe care le valideaza…