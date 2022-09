Stiri pe aceeasi tema

- Elevii incep anul școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie, potrivit calendarului oficial. Este pentru prima data cand anul școlar este organizat pe module. Mediile se calculeaza diferit dupa eliminarea obligativitații tezelor, conform noului Regulament-cadru de organizare și funcționare a școlilor.

- Anul școlar 2022-2023 incepe din 5 septembrie, intr-o structura diferita fața de ce a fost pana acum. In loc de trimestre sau semestre, elevii vor avea module de cursuri și mai multe vacanțe. Alte noutați se refera la reguli in școli, teze care nu vor mai fi obligatorii, se va incheia o singura medie…

- Elevii care tocmai au participat la festivitațile de incheiere a clasei a XI-a au intrat in ultima lor vacanța de vara inainte de incheierea liceului și de bacalaureat. Pentru mulți dintre ei este și prima vacanța de vara reala, dupa doi ani de pandemie și restricții care au avut un impact major asupra…