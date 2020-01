Cum arata prima cafenea Louis Vuitton

Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea de la noile masini diesel depaseste si de o mie de ori limita admisa, arata rezultatele unor teste realizate pe doua modele auto de top. "Poluarea provenita de la noile masini diesel ajunge la valori si de 1.000 de ori mai mari decat cele normale, au aratat doua teste realizate pe…

- Libia, care din 2011 e nevoita sa traiasca cu un razboi civil intermitent, este acum pe punctul de a i se alatura Siriei în calitate de teatru al unui conflict multinațional major. Joia trecuta președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va cere parlamentului sau chiar saptamâna…

- Un obicei finlandez de Craciun este acela de a darui și de a primi carți. Apoi, sunt savurate, alaturi de un ceai fierbinte, sub o patura pufoasa, in intimitatea caminului, in familie. De ce nu ne-am delecta astfel și noi in aceasta iarna? Era tehnologiei ne-a cam indepartat de lectura reala, de volume…

- In 1917, razboiul din Europa parea sa nu se mai termine vreodata. Ambele tabere cautau arme, tactici și idei noi pentru a sparge blocajul care distrugea el insuși continentul. Un mic grup de oameni din guvernul german a avut o idee geniala: de ce sa nu provoace și mai multa confuzie intr-o Rusie din…

- In toamna acestui an, start-up-ul american Bollinger a prezentat prototipurile de teste B1 și B2. Ambele vehicule dezvoltate de americani sunt electrice, iar acum au fost expuse in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles. Bollinger B1 este un vehicul de off-road, in timp ce Bollinger B2 a luat forma…

- Puskas Arena, noul stadion național al Ungariei, amplasat in districtul 14 (Zuglo) din Budapesta, a fost inaugurat vineri, printr-o partida amicala intre reprezentativele Ungariei și Uruguayului. Construcția stadionului a inceput in 2017 și a fost terminata recent, la sfarșitul lui 2019. Arena are destinație…

- Fotbalistul japonez Keisuke Honda a revenit in fotbalul de pe Batranul Continent. Mijlocasul nipon, acum in varsta de 33 de ani, a semnat cu clubul olandez Vitesse Arnhem un contract scadent la finalul sezonului curent.