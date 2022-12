Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a autorizat construirea unei noi bariere de-a lungul graniței de 210 de kilometri cu exclava rusa Kaliningrad. Cu aceasta ocazie, ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a declarat miercuri ca frontiera trebuie „sigilata” pentru ca țara sa se simta in siguranța, relateaza…

- Odata cu invadarea Ucrainei de catre Rusia, la sfarșitul lunii februarie, media de stat de la Moscova a susținut in mod vocal și consistent razboiul, transmițand fara critica sau intrebari mesajele Kremlinului. Insa, in fața succesului neașteptat al contraofensivei din Harkov, tot mai puternica in ultima…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a subliniat vineri ca anexarea teritoriilor ucrainene la Federația Rusa este cea mai mare tentativa de confiscare a teritoriului european de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, avertizand ca reprezinta cea mai mare escaladare a conflictului de la inceputul…

- Guvernul de la Tașkent a anunțat vineri ca Uzbekistanul nu intenționeaza sa ii deporteze pe rușii care fug in masa in Asia Centrala pentru a se sustrage de la recrutare, in contextul mobilizarii militare a Moscovei in Ucraina, a declarat vineri. Mii de barbați, unii cu familiile lor, au parasit Rusia…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat socat de faptul ca Israelul nu a oferit sisteme antirachete Kievului pentru a ajuta la contracararea atacurilor rusesti, potrivit unui interviu facut public sambata, informeaza Reuters. Volodimir Zelenski a cerut sprijin la scurt timp dupa inceperea…

- Vladimir Saldo, numit de Moscova la conducerea teritoriului pe care armata rusa l-a ocupat in regiunea Herson, din sudul Ucrainei, a declarat ca se așteapta ca alipirea la Rusia sa aiba loc subiect federal separat.

- Rusia a trimis in mod discret cel putin 300 milioane de dolari in total unor partide politice si candidati in peste 20 de tari incepand din 2014 pentru a-si exercita influenta, potrivit unei estimari a serviciilor de informatii americane, facuta publica marti, transmite AFP. Statele Unite ‘considera…

- Președintele Maia Sandu considera ca vizita delegației partidului Șor la Moscova și intenția Air Moldova de a relua zborurile catre Rusia sint parte a aceluiași spectacol, scrie Rupor citat de realitatea. „Știm ca Air Moldova se afla sub controlul lui Ilan Șor și a oamenilor sai. Cred ca aceasta performanța…