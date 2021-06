Cum arată planul de reînviere a mărcii Lancia Noul grup auto Stellantis, care cuprinde 14 marci printre care Fiat,. Peugeot, Citroen și Opel, are un plan de a reînvia marca Lancia care mai are un singur model ce se vinde doar în Italia. Planul include lansarea a trei modele noi, inclusiv mașini 100% electrice. Lancia vindea 300.000 de mașini în Europa în 1990, dar anul trecut totalul a fost de 43.000.



Grupul Fiat a încercat o revigorare a marcii Lancia în 2011, dupa ce a preluat Chrysler, iar atunci unor modele de la marca americana li s-a pus sigla Lancia. De exemplu, sedanul Chrysler 300 a fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

