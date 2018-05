Claudia Pavel a ramas cu “amintiri” neplacute dupa participarea la Exatlon. La puțin timp dupa ce a ajuns in Republica Dominicana, Claudia Pavel s-a umplut de bube. Vedeta a facut alergie la ințepaturile de insecte. A fost nevoie de intervenția medicilor pentru ca artista sa se vindece. Acum, la trei luni de la ieșirea de […] The post Cum arata picioarele lui Cream la trei lui de la ieșirea din Exatlon! Artista a ramas cu urme appeared first on Cancan.ro .