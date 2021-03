Stiri pe aceeasi tema

- "La un an de la inregistrarea oficiala a primului caz de Covid-19 in Romania, comertul online este intr-o crestere continua si sustinuta. Datele MerchantPro, platforma de solutii SaaS pentru eCommerce, pe care functioneaza peste 1.500 magazine online locale, indica o crestere cu 50% a numarului comenzilor…

- Cheltuielile la nivel global pentru Valentine’s Day au crescut cu 180% in ultimii 10 ani, potrivit raportului anual „Mastercard Love Index”. Cu toate acestea, noul context vine cu noi moduri prin care cuplurile iși vor petrece timpul impreuna și, respectiv, cheltui banii in acest an. In Romania, cheltuielile…

- Romanii care vor sa lucreze temporar in Marea Britanie platesc o taxa de 55 de lire care nu este aplicata și in cazul muncitorilor sezonieri din alte state ale Uniunii Europene. ”Site-ul guvernului britanic a fost actualizat zilele trecute cu informația relativa la obținerea vizei pentru muncitorii…

- Raportul anual Autovit.ro In 2020, romanii au cumparat mașini SH in stare buna și mașini electrice Piața mașinilor second-hand și-a revenit rapid in 2020, fiind aduse peste 380.000 de mașini din import, in timp ce peste 500.000 de romani și-au vandut mașinile SH in țara (reinmatriculari); Au fost…

- Anul 2020, marcat de pandemia de COVID-19, a pus numeroși antreprenori intr-o situație pe care nu au luat-o in calcul in planurile de afaceri intocmite de-a lungul anilor. Unii dintre ei au ales sa iși inghețe activitatea, in timp ce alții au facut un pas pe care il amanau de la an la an:…

- ”Interesul romanilor pentru carnea de peste si produsele derivate din peste a sporit in ultimii cinci ani, iar 25% consuma mai mult in prezent, releva o cercetare de piata derulata de Reveal Marketing Research in parteneriat cu Alfredo Seafood, in noiembrie. In ultimii cinci ani, pestele a devenit un…

- Interesul romanilor pentru carnea de pește și produsele derivate din pește a sporit in ultimii cinci ani, iar 25% consuma mai mult in prezent, releva o cercetare de piața derulata de Reveal Marketing Research in parteneriat cu Alfredo Seafood, in noiembrie. In ultimii cinci ani, peștele a devenit un…

- Piața auto din Romania a raportat in luna noiembrie o noua creștere a inmatricularilor de mașini electrice și plug-in hybrid, iar acest lucru are ca efect și o creștere a cotei de piața a mașinilor electrificate, mai ales in contextul in care inmatricularile generale au avansat cu numai 1%. Romanii…