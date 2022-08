Cum arată piața chiriilor la Iași Pe fondul cererii crescute generate de revenirea studenților, prețurile solicitate pentru apartamentele date spre inchiriere in marile centre universitare tind, in general, sa creasca inca din luna iulie, spre deosebire de anii anteriori, se arata intr-o analiza a Imobiliare.ro. Comparativ cu perioada similara a anului trecut, insa, datele Imobiliare.ro arata ca la finalul lunii august 2022, chiriile medii solicitate pentru apartamentele cu una, doua și trei camere (construite pana in anul 2000) au consemnat, in general, majorari de pana in 10% – singura excepție de la „regula” fiind reprezentata… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comparativ cu perioada similara a anului trecut, insa, datele Imobiliare.ro arata ca la finalul lunii august 2022, chiriile medii solicitate pentru apartamentele cu una, doua si trei camere (construite pana in anul 2000) au consemnat, in general, majorari de pana in 10- – singura exceptie de la „regula"…

- Pe fondul cererii crescute generate de revenirea studenților, prețurile solicitate pentru apartamentele date spre inchiriere in marile centre universitare tind, in general, sa creasca inca din luna iulie, spre deosebire de anii anteriori, arata o analiza imobiliare.ro. Comparativ cu perioada similara…

- Pana pe 30 august Primaria Municipiului Iași așteapta oferte la o licitație pentru achiziționarea lucrarilor de modernizare a trotuarelor și aleilor pietonale pe o suprafața totala de 100.000 de metri patrați. Programul de modernizare se va desfașura in perioada 2022 – 2024 și are o valoare estimata…

- Chiriile incep sa se scumpeasca in marile centre universitare din Romania, pe ultima suta de metri. In mai puțin de o luna și jumatate studenții vor merge din nou la cursuri. Pe masura ce se aproprie inceperea unui nou an universitar se scumpesc și chiriile in marile centre universitare de la noi din…

- ”Romania se afla pe locul al doilea in topul tarilor europene cu cele mai ieftine locuinte, dupa Bosnia si Hertegovina”, conform studiului Deloitte Property Index 2022, realizat in 23 de tari si 68 de orase, cu un pret mediu de 1.266 de euro/mp, calculat pe baza datelor din principalele orase din Romania.…

- Proprietatile rezidentiale din Romania s-au apreciat cu 4,6%, in cel de-al doilea trimestru al anului in curs, fata de cele trei luni anterioare, ajungand la un ritm de crestere anual de 14.3%, transmit reprezentantii Imobiliare.ro. „Romania urmeaza tendinta de crestere care se poate observa si la nivelul…

- Primaria Municipiului Iași pregatește o licitație pentru achiziționarea lucrarilor de modernizare a trotuarelor și aleilor pietonale pe o suprafața totala de 100.000 de metri patrați. Programul de modernizare se va desfașura in perioada 2022 – 2024 și are o valoare estimata la 23.907.639,302 lei, fara…

- Mult așteptata vacanța de vara a venit! Cum evitați ”vizitele” la spital pe perioada verii? Pentru prevenirea bolilor infectioase, dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase, impreuna cu specialiștii infecționiști, recomanda: respectarea masurilor de igiena (igiena mainilor, corpului,…