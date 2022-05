Cum arată piața auto la patru luni Piața mașinilor noi a crescut cu 36%, iar cea a mașinilor second-hand din import a scazut cu 22%, arata datele APIA. Raportul dintre mașinile SH din import și cele noi s-a diminuat de la 5 la 1 in 2021, la 2,8 la 1. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

