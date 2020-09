Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut vești noi și mai puțin imbucuratoare despre starea de sanatate a lui Liviu Dragnea. Fostul secretar general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a publicat ieri un mesaj pe Facebook in care a povestit ca fostul sau șef este pedepsit și ii sunt aplicate pedepse inadmisibile. “E un om puternic,…

- Jador cuceritorul a intrat din nou in acțiune! Celebrul cantareț a avut parte de o intalnire cu probleme, la ceas de seara. Artistul a mers acasa la o domnișoara, insa ceva l-a scos foarte tare din sarite. Iata despre ce este vorba!

- Cheia succesului nu se gasește la orice colț de strada, iar Jador, ca mulți artiști, a trebuit sa munceasca foarte mult pana a ajuns acolo unde și-a propus. Manelistul a povestit ca a trecut prin clipe grele și ca a fost marginalizat in adolescența.

- Vești bune pentru fanii lui Antonio Banderas! Celebrul actor a dat vestea pe care o așteptau toți: s-a vindecat de coronavirus. Cu aceasta ocazie, a transmis și mesaje de incurajare pentru cei care inca se lupta cu boala.

- Epuizati, tristi de realitatea care ii inconjoara, ingandurati, dar in acelasi timp optimisti ca vor invinge virusul periculos. Asa i-a surprins in imagini pe eroii in alb de la Institutul de Medicina Urgenta, un fotograf din Moldova.

- Actorul Tom Hanks a vorbit in cadrul unui interviu recent despre momentele grele intampinate dupa ce atat el, cat și soția lui, au fost diagnosticați cu noul coronavirus. Acesta a dezvaluit ca orice mișcare era un chin și ca simțea mereu o oboseala covarșitoare, noteaza click.ro. Tom Hanks și Rita Wilson…

- Celebrul folkist Vasile Șeicaru implinește maine 70 de ani. De altfel, 2020 este și anul in care sarbatorește jumatate de secol de la debutul sau muzical, timp in care a caștigat aprecierea a generații de iubitori ai folkului. Din pacate, artistul trece printr-o perioada grea din punct de vedere finaciar.„Ar…

- Adi Popa (31 de ani), fotbalist care și-a incheiat contractul cu FCSB ieri, a vorbit despre calvarul prin care a trecut la echipa roș-albastra. Ultimele luni din cariera lui Adi Popa au fost de coșmar. Venit de la Reading sub forma de imprumut, „motoreta” a fost bagat in șomaj tehnic de patronul Gigi…