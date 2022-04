Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Cristoiu este distrusa de durere in prag de sarbatori, asta dupa ce vedeta a marturisit ca mama ei a rupt legatura cu ea. Vedeta și-a cerut iertare in exclusivitate la Antena Stars și iși dorește ca mama ei sa ii dea un semn și sa ii raspunda la apelurile telefonice.

- Abandonata de soțul fugar in Romania, prințesa Lia a reușit sa obțina toate actele necesare pentru a-l scoate din țara pe fiul lor, care a fost botezat de fostul președinte Traian Basescu.

- Chiar daca sunt desparțiți asta nu inseamna ca nu pot avea o relație foarte buna. Iulia Salagean a vorbit la Antena Stars despre cum se ințelege cu Alex Bodi, tatal fiicei sale. Vedeta a marturisit ca intre ei exista și sentimentul de iubire.

- Anamaria Prodan a facut anunțul bomba la Antena Stars, acolo unde impresara a anunțat ca se marita. Vedeta e mai pregatita ca niciodata sa faca pasul cel mare cu iubitul ei, dar evident, dupa divorț. Ea a anunțat ca vrea o nunta regala.

- Dupa ce a plecat de la Antena Stars, Cristi Brancu a inceput un nou proiect la Prima TV. Vedeta prezinta un show monden, iar acum au loc mai multe schimbari pe care el le-a anunțat in direct. Incepand cu luni, 28 martie, Cristi Brancu a anunțat ca emisiunea pe care o prezinta la Prima TV, „Exclusiv…

- Emilia Ghinescu a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca a simțit lipsurile financiare in copilarie, insa și violența in familie i-a marcat viața. Artista fugea la bunica ei pentru a nu asista la certurile din familia sa.

- Zi de sarbatoare pentru Carmen Șerban! Cantareața iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca va petrece alaturi de prietenii ei la un restaurant din Capitala, asta dupa ce și-a anulat zborul spre Ierusalim.

- Deea Maxer și-a sarbatorit ziua de naștere pe 20 februarie, iar astazi este ziua lui Andreas. Se pare ca in familia Maxer petrecerile vin una dupa alta. Vedeta a implinit frumoasa varsta de 32 de ani și a povestit ca intreaga familie a fost alaturi de ea și s-a simțit foarte bine.