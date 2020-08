Stiri pe aceeasi tema

- Pregatita sa merg in concediu, am ajuns pe un pat de spital, fara prea mari sanse de viata…asa incepe povestea Corneliei. In urma cu doua saptamani, Cornelia era sanatoasa, cu doar cateva dureri minore de spate. Astazi, in Romania nu i se mai dau sanse la viata! Sotul Corneliei a facut tot ce a putut…

- Baiatul de 13 ani din Pascani care s-a electrocutat in timp ce isi facea un "selfie" cu camera foto a telefonului pe unul din vagoanele din Triajul Statiei CFR Pascani s-a stins din viata la Iasi, Spitalul de Copii "Sfanta Maria", dupa 23 de zile de spitalizare. Anuntul a fost facut de mama copilului,…

- Moartea unui bebelus de zece luni a salvat viata unui baiat de 14 ani, din Iasi. Adolescentul a primit rinichii micutului si ar putea, astfel, scapa de o boala care l-a obligat sa faca dializa inca de cand era in clasa a I-a.

- Campioana județului Suceava, Siretul Dolhasca, se va confrunta cu reprezentantele Iașului și Neamțului la barajul in trei pentru promovarea in Liga a III-a, care se va derula pe teren neutru, in intervalul 1-9 august.Daca in ceea ce privește adversara din județul Iași lucrurile sunt clare, aceasta ...

- "S-a stins Florin Faifer... Un istoric literar erudit si rafinat. Pentru cercetatorii de la Institutul de Filologie Romana din Iasi e o pierdere dureroasa. A fost un cercetator exemplar si un coleg special & mereu pus pe sotii inteligente. Pentru noi, criticii de la Iasi care aveam cas la gura in anii…

- Deși s-a luptat din rasputeri sa reziste, chiar daca a fost observat ca se zbate sa se mențina la suprafața, salvatorii au ajuns prea tarziu. Echipajul SMURD si o barca de la Detașamentul de Pompieri Galați au fost solicitați sa intervina pentru scoaterea din apele Dunarii a unui barbat de circa 50…

- In timp ce zeci de oameni au murit dupa ce au baut spirt contrafacut, un barbat din Iași a starnit hohote de ras dupa ce s-a aratat suparat ca nici macar nu a reușit sa se imbete dupa ce a consumat patru litri de lichid.