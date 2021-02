Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza uriașa pentru fanii emisiunii Chefi la cuțite. Lavinia Ilcau, cunoscuta „diva” din echipa lui Catalin Scarlatescu a dezvaluit, in sfarșit, cu cine se iubește de mai mult timp. Fosta concurenta a postat prima imagine cu partenerul ei și a luat prin surprindere pe toata lumea. Iata ce i-au mesaje…

- Admiratorii Claudiei Radu sunt in extaz inca de la primele ore ale dimineții! Fosta concurenta de la Chefi la cuțite i-a anunțat ca in viața ei a avut loc o mutare importanta. Și pentru ca a demonstrat de fiecare data ca nu se ascunde dupa deget, tanara le-a și dezvaluit fanilor despre ce schimbare…

- Zi de mare veselie pentru Claudia Radu de la Chefi la cuțite! Fosta concurenta a dat vestea cea mare! Ce eveniment important s-a intamplat astazi in viața ei? Le-a spus totul fanilor din mediul online!

- Claudia Radu nu inceteaza sa-și surprinda fanii de la o zi la alta! Cum arata acum corpul concurentei de la Chefi la cuțite, dupa ce a slabit enorm?Transformarea este incredibila! Chiar ea a postat!

- Nu este un secret faptul ca Like Creața este insarcinata. Ceea ce știu insa mulți este cum arata tatal copilului. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite le-a satisfacut insa aceasta curiozitate internauților, impartașindu-le imagini romantice cu partenerul ei.

- Claudia Radu și Cristian Boca, doi dintre cei noua semifinaliști ai sezonului 8 „Chefi la cuțite”, au primit o veste complet neașteptata, la scurt timp dupa ce Ionuț Belei a pus mana pe marele trofeu in valoare de 30.000 de euro.

- Pe langa aptitudinile greu de egalat din bucatarie, chef Florin Dumitrescu se pricepe și la cantat. Juratul de la Chef la cuțite a emoționat concurenții cu piesa lui, iar Claudia Radu a izbucnit in plans.

- Roxana Blenche este una dintre cele mai indragite concurente de la „Chefi la Cuțite”! De cand a intrat in competiție, admiratorii ei o pot vedea in fiecare episod, impresionandu-i pe toți cu talentul ei culinar. Deși are o mulțime de susținatori, puțini știu insa cu cine se iubește tanara. Iata cine…