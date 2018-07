In timpul vacantelor si cu ocazia diferitelor evenimente de familie, membrii Casei Regale se retrag la Savarsin, celebrul castel din nordul tarii. Castelul Savarsin a fost locul preferat al Regelui Mihai si al Reginei Ana. Construit pe locul unui vechi conac apartinand nobilimiii maghiare, acest castel a fost in proprietatea lui Carol Hunyady pana in 1932, cand a trecut in proprietatea societatii „Corvin” si apoi, printr-un contract de vanzare/cumparare, in posesia Regelui Mihai I, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial. Refacuta la inceputul secolului al XIX-lea, in stil neoclasic si prevazut…