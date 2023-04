Stiri pe aceeasi tema

- Pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan, primarul Capitalei, anunța ca reabiltiarea Podului Mare din Cișmigiu s-a incheiat. Acum, bucureștenii se pot plimba liniștiți pe el. „Din aceasta seara (n.r. 28 aprilie 2023), bucureștenii se pot plimba pe Podul Mare din Cișmigiu, care a fost consolidat și renovat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, se declara ''foarte optimist'' ca majoritatea alcatuita din USR, PNL si PMP in Consiliul General va functiona in continuare, din punct de vedere administrativ."E o majoritate formata din trei partide si un primar independent. Exista discutii, exista umori…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat vineri, 31 martie, pe Facebook, ca Podul Mare din Parcul Cișmigiu a fost reabilitat. Anunțul privind inceperea lucrarilor a fost facut pe 4 august 2022. Libertatea scria atunci ca trecusera 14 luni de cand ziarul relatase pentru prima data despre…

- Incepand din aceasta saptamana, calatorii Societații de Transport București (STB) pot vedea in timp real unde se afla mijloacele de transport public in aplicația Google Maps. Anunțul a fost facut de catre Nicușor Dan, primarul general al Municipiului București, pe pagina sa oficiala de Facebook. „Calatorii…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat joi, 23 martie, ca a fost pus in consultare publica un caiet de sarcini pentru achiziția serviciilor de proiectare, asistența tehnica și execuție lucrari de renovare și consolidare a Maternitații Bucur, iar durata lucrarilor a fost estimata la aproximativ…

- Problemele privind ritmul lucrarilor pe coridorul de mobilitate principal din Piatra Neamț – Bulevardele Traian și Decebal, au generat cautarea de soluții pentru ca lucrarile sa fie finalizate la termen. Cea mai importanta lucrare, podul din zona spitalului județean, care este prevazut sa fie daramat…

- Conducerea Companiei Naționale de Investiții a demarat, in data de 21 februarie 2023, o licitație estimata la valoarea de 8.752.315 de lei, fara TVA, pentru proiectarea, asistența tehnica și execuția lucrarilor pentru obiectivul de investiții inclus in Subprogramul „Lucrari in prima urgența" – „Pod…

- Cinci persoane au murit, iar alte cel puțin 20 au fost ranite in urma unor bombardamente lansate de ocupanții ruși asupra orașului Herson, marți, 21 februarie, chiar in timp ce fascistul rus Putin, iși susținea discursul in care acuza Occidentul ca este cel care a pornit conflictul din Ucraina, conform …