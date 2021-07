Stiri pe aceeasi tema

- A inceput numaratoarea inversa pentru Tomorrowland Around The World 2021! Pentru doua zile, insula magica Papilionem se va (re)deschide pentru festivalieri. Tema aleasa este Amicorum Spectaculum, ceea ce implica numere de circ și multe acte artistice neașteptate, toate parte din Tomorrowland Around…

- Tomorrowland este primul festival muzical prezent ca sponsor pe un monopost de Formula 1. BAT și-a cedat locul de pe monopostul McLaren festivalului Tomorrowland, pentru a promova editia digitala, Tomorrowland Around the World. Așa se face ca logo-ul Tomorrowland va fi vizibil weekend-ul acesta la Grand…

- Mai puțin de trei saptamani mai sunt pana la mult așteptatul festival Tomorrowland Around the World The Digital Festival 2021, iar azi a fost anunțat oficial ce line-up se pregatește. Pentru doua zile, pe 16 și 17 iulie, insula magica Papilionem se va redeschide pentru festivalieri. Șase scene spectaculoase…

- Vara asta, Virgin Radio Romania se transforma in Your Summer Festival și iți da intalnire și la Tomorrowland Around the World The Digital Festival 2021. Chiar daca Tomorrowland 2021 nu mai are loc in formatul fizic, experiența Tomorrowland se traiește in aceasta vara in mediul digital. Pe 16 și 17 iulie…

- Primul charter spre Skiathos din acest sezon pleaca pe 29 mai 2021, din București și Cluj-Napoca. Pentru cei care viseaza la o vacanța la mare, vestea vine la fix. Skiathos, o insula mica, cu o suprafața de 48 km² și aproximativ 7000 de locuitori, este un adevarat paradis natural. insula este renumita…

- Maria Ilioiu inca sufera, dupa ce, acum un an, fața i-a fost mutilata de catre un medic fals. Fosta ispita de la Insula iubirii a dezvaluit ca nu a reușit sa treaca peste trauma suferita, la care se mai adauga și lipsa persoanelor apropaiate care sa o ajute in aceasta perioada dificila.

- Malta este prima țara din UE cu imunitate colectiva. 70% din populatia adulta a primit cel puțin o doza de vaccin impotriva COVID-19. Oficialii maltezi susțin ca reușesc sa faca un vaccin la cinci secunde. Insula mediteraneana a avut in medie trei cazuri noi de infectare in fiecare zi in ultima saptamana.…

- Italia are prima insula fara COVID-19, dupa ce a terminat vaccinarea in masa. Campania de vaccinare a durat doar patru zile, anunța Mediafax. Procida, o insula mica din Golful Napoli, devine prima insula din Italia COVID-free, dupa ce au fost vaccinate 6.115 persoane din 7.500. Campania…