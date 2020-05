Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Pitești a fost aspru sancționat dupa ce a postat pe rețelele de socializare un videoclip in care manevreaza un pistol neautorizat și provoaca urmaritorii clipului sa se intalneasca cu el, noaptea, intr-un loc public, incalcand prevederile ordonanțelor militare. Dupa o percheziție realizata…

- Simptomele clasice ale infecției cu coronavirus au tot fost discutate de la inceputul pandemiei pana acum, iar acum alte simptome noi au fost confirmate oficial. Simptomele cele mai des intalnite de COVID-19 sunt febra, tusea și dificultatea in respirație. Specialiștii de la The US Centers for Disease…

- Un nou studiu al IDC arata ca silicatele din pamint — cel mai raspindit material din scoarța pamintului - joaca un rol-cheie in coagularea singelui. De aceea, pamintul din rana poate opri chiar și hemoragia mortala. Un studiu a constatat ca prezența pamintului in rani ajuta la activarea unei proteine…

- Nadia Comaneci, Simona Halep, Ianis Hagi, Maia Morgenstern si Horatiu Malaele apar intr-un videoclip dedicat celor din prima linie in lupta cu coronavirusul, postat pe Facebook de Ministerul Afacerilor Interne.In videoclip, incheiat cu cateva cuvinte rostite de Victor Rebengiuc (Voua, celor…

- Ryan Reynolds a marturisit ca, de cand este in autoizolare, „cel mai mult bea”, noteaza contactmusic.com. Starul din ‘DeadPool’ și soția sa, Blake Lively – care au impreuna trei fete, James, in varsta de cinci ani, Inez, in varsta de trei ani, și o bebelușa de șapte luni al carei nume nu l-au dezvaluit…

- Fiecare dintre cei 26 de muzicieni ai Orchestrei Nationale din Lyon, aflati acasa, au reusit o performanta, sa cante impreuna in ciuda izolarii. Provocarea a fost o intepretare la distanta a suitei "L'Arlesienne", de Bizet, potrivit news.ro. Artistii s-au inregistrat fiecare, inainte de a…

- Intr-un deux-piece alb și accesorii aurii, singura intr-o casa somptuoasa, Andra canta o piesa de dragoste care va cuceri publicul de la prima strofa. In tot acest timp, Adrian Nartea crede ca este singur și se pregatește sa iasa in oraș, iar artista se plimba prin casa, deruland momentele frumoase…