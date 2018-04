Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE. ”Fortele s-au retras de la locul interventiei. Cele doua elicoptere au efectuat in total 17 curse, din care doua recunoasteri si 15 aruncari cu apa si raman in zona, pregatite sa intervina si maine (duminica - n.r.). Echipajele venite in sprijin din judetele limitrofe raman si ele in zona,…

- Doua elicoptere intervin, sambata seara, pentru a stinge incendiul izbucnit intr-o padure de pin din Parcul National Domogled – Valea Cernei, din judetul Caras-Severin, care nu s-a mai extins, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Forte din mai multe judete intervin, sambata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul National Domogled - Valea Cernei, in sprijin fiind solicitate si doua elicoptere. "Un turist a anuntat, vineri, in jurul orei 15,00, un incendiu in zona orasului Baile Herculane, in Parcul National Domogled-Valea…

- – casa si anexele s-au facut scrum – pompierii s-au luptat cu flacarile mai bine de doua ore Incendiul, care a izbucnit in gospodaria unui batran de 74 de ani, din comuna Parava, a fost anuntat la 112, iar la fata locului au intervenit, initial, pompierii de la Sectia Adjud. In momentul in care au […]…

- Incendiu puternic in Bacau, patru case și doua adaposturi de animale fiind cuprinse de flacari. Pompierii au stabilit ca focul a fost pus intenționat de catre fiul proprietarului uneia dintre locuințele incendiate. Incendiul s-a extins pe o suprafața de peste 500 de metri patrați. Pompierii au intervenit…

- Un puternic incendiu a izbucnit in noaptea de marti spre miercuri la Spitalul de boli cardiovasculare Iasi, 18 pacienti fiind evacuati pana in prezent. UPDATE 8.52 Incendiul a fost stins dupa șase ore Incendiul de la Institutul de boli cardiovasculare din Iasi a fost stins miercuri dimineata dupa sase…

- Pompierii aradeni au fost solicitați noaptea trecuta sa intervina de urgența pentru a stinge o camioneta cuprinsa de flacari. Pompierii spun ca cel mai probabil focul a fost pus intenționat, iar mașina a ars ca o torța, in condițiile in care, in remorca, erau piese auto, care au luat foc ușor. Din fericire…

