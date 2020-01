Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața britanica Adele este de nerecunoscut, dupa ce a slabit aproximativ 20 de kilograme. Artista și-a șocat fanii, dupa ce cateva imagini recente cu ea au inceput sa circule pe internet.

- Despre Clinica Optisan s-au scris multe randuri in acest an care tocmai se incheie. A fost un an fantastic pentru specialiștii clinicii oftalmologice din Zalau care au reușit sa aduca terapia vizuala la nivel de arta și sa o faca cunoscuta pacienților din Romania și Europa. Pentru asta au studiat…

- Constantin Necula (n. 19 iulie 1970, Brașov, Romania) este un preot ortodox si conferențiar universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa din Sibiu, cunoscut publicului pentru numeroasele sale apariții la conferințe și dezbateri televizate. Acesta a devenit cunoscut in mediul online pentru vobele sale…

- Invitat in aceasta dimineața la GSP Live, Novak Martinovic (34 de ani), fostul fundaș al celor de la FCSB, a dezvaluit motivele pentru care nu a ajuns la FC Nurnberg, echipa care l-a dorit in perioada in care evolua in Romania. „S-a intamplat ceva ce oamenii nu știu. A trecut mult timp, acum pot sa…

- Va prezentam cateva dintre punctele de vedere ale prezidențiabilului Klaus Iohannis. Despre Partidul Social Democrat: „Dupa decembrie 2016, PSD a venit cu o abordare care ne-a aruncat pe toți in haos. Pentru ce? Pentru a salva cațiva penali. PSD a dorit sa acapareze și sa distruga…

- Cosmin Contra (43 de ani) nu l-a convocat pe Ionuț Radu (22 de ani) la echipa naționala, deși acesta joaca meci de meci la Genoa, in Italia, și nu a dorit sa ofere explicații cu privire la acest aspect. Romania - Suedia se joaca pe 15 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Spania - Romania…

- Prezidențiale, turul 1: Discursurile principalilor candidați dupa exit-poll Foto: Cristiana Sabau. Declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis, dupa anuntarea rezultatelor exit-poll-urilor B1 TV (10 noiembrie, ora 21:02) Klaus Iohannis: Dragi români, victorie! Am…

- “PSD este motivul pentru care Romania nu s-a dezvoltat mai mult și mai bine” in Politic / on 04/11/2019 at 11:34 / Presedintele Klaus Iohannis a declarat duminica, la Sibiu, ca motivul pentru care Romania nu s-a dezvoltat mai mult si nu a reusit sa scape de comunism ”se numeste PSD”. …