- Antonia face ce face și iar ajunge in atenția fanilor! Celebra cantareața a demonstrat inca o data ca este lipsita de inhibiții. Nu, nu in privința hainelor, ci a... machiajului. Astfel, iubita lui Alex Velea a renunțat la orice strop de produs cosmetic și s-a afișat pe rețelele de socializare cu tenul…

- Alina Ceușan este una dintre cele mai urmarite dive din lumea mondena și asta pentru ca este non stop in legatura cu fanii de pe rețelele de socializare. Focoasa blondina iși face toata viața publica in mediul online, lucru prin care fanii o pot cunoaște așa cum este ea mereu, nu doar cand se afla in…

- Dupa ce le-a inchis gura rautaciolișilor care i-au criticat aspectul fizic și au asemanat-o cu regretatul Michael Jackson, Carmen de la Salciua a revenit cu o noua apariție bomba! Faimoasa cantareața s-a afișat nemechiata in fața fanilor de pe rețelele de socializare, demonstrand astfel ca frumusețea…

- Oana Radu a dat-o in bara chiar pe Internet! Celebra cantareața a vrut sa se afișeze naturala in fața fanilor, insa admiratorii vigilenți au observat imediat ca pe fața artistei exista mai multe coșuri. Iata cum arata partenera de viața a lui Catalin Dobrescu complet nemachiata, la primele ore ale zilei!

- Denisa Hodișan a prins curaj și a ieșit din casa fara strop de machiaj, uimind pe toata lumea. Daca nu știai cum arata soția lui Flick, complet naturala, acum ai ocazia sa vezi langa cine se trezește prezentatorul.

- Au mai ramas doar cateva zile pana cand Olguța Berbec va da naștere celui de-al copilea copil al sau! Celebra cantareața de muzica populara a dezvaluit la Antena Stars cum se va numi fetița pe care o poarta in pantece și care urmeaza sa vina pe lume din moment in moment!

- Dua Lipa este una dintre revelațiile noii generații de artiști. La numai 25 de ani, cantareața a caștigat numeroase premii, printre care și Grammy-ul pentru Cel mai bun artist debutant. In spatele succesului se afla o poveste aparte, multa munca și lupta cu o boala care da dureri de cap și la propriu…