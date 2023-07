O noapte la cort e visul oricarui copil. Si daca petrecerea in pijamale are loc in natura, cu prietenii aproape, e si mai bine. Taberele urbane sunt la mare cautare in Bucuresti. Parintii care nu au curaj sa isi lase copiii prea departe, ii pot trimite in tabere de o zi sau de o saptamana langa casa, in oras. In functie de tematica aleasa, cei mici fac cursuri de inot, actorie, parkour sau limbi straine.