- Cum ar fi oare sa ai o zi intreaga la dispoziție pentru a sta cu Rihanna? Pentru a celebra noua colecție de make-up a Rihannei, artista care se ocupa de machiajul lui Riri, pe numele sau Priscilla Ono spune ca secretul din spatele frumuseții divei este „stralucirea”. Make-up artistul se refera la highlighterul…

- Rihanna a fost surprinsa de mai multe ori plecand de la petreceri cu cate un suvenir. Nu este vorba de bijuterii sau alte lucruri de valoare, ci de…pahare. Cantareața pare sa aiba o pasiune pentru aceste obiecte. Artista, care se afla in plina campanie de promovare a filmului „Ocean`s 8”, a fost invitata…

- Editura Humanitas Fiction lanseaza astazi, 6 iunie, ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cișmigiu (Bd. Regina Elisabeta nr.38), bestsellerul internațional In numele familiei de Sarah Dunant, un roman istoric incitant despre apogeul și declinul familiei Borgia

- Deși anii au trecut peste el, Aurelian Temișan pare neschimbat. Cum se menține in forma artistul? Acesta are mare grija sa nu intreaca masura, cand mananca. La 45 de ani, Aurelian Temișan arata ca-n tinerețe. Artistul nu are problem cu greutatea, desi, potrivit spuselor sale, este un gurmand. Cum se…

- Rihanna se pregatește intens pentru toate evenimentele, la fel cum a facut-o și la ultimul, unde a facut furori cu ținuta ei “episcopala“ la Met Gala 2018. La scurt timp, casa Rihannei a fost jefuita, iar hoțul și-a petrecut toata noaptea la locul faptei. La inceputul acestei saptamani, a fost anunțat…

- Despre Ionela Prodan se știe ca a fost o artista emerita și o mama devotata, discreta cu viata privata. A fost casatorita cu polițistul Traian Tanase, a ramas vaduva in 1992, iar ultimii 20 de ani din viața i-a petrecut in armonie, alaturi de Toni Antohi, un inginer moldovean cu care nu s-a casatorit…