Cum arată o tânără la numai 19 ani. Boala care o îmbătrânește prematur - VIDEO Ekaterina Nezhentseva are 19 ani deși arata de cel puțin 60, iar Kirill are doar 8 ani. Amandoi sufera de o imbatranire prematura a fetei și corpului. Oricat ar parea de greu de crezut așa ceva, cazurile lor au uimit comunitatea medicala din Rusia. Ekaterina s-a nascut cu aceasta condiție din parinți ce nu au suferit niciodata de așa ceva, in timp ce Kirill o moștenește pe mama lui. Corpurile lor imbatranesc extrem de repede, iar mintea se dezvolta normal. Chiar daca arata mult mai maturi decat sunt, ei in realitate sunt doar doi copii. Ekaterina a incercat in trecut o… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Telespectatorii au petrecut in medie 2 ore si 56 de minute in fiecare zi in fata micilor ecrane in 2017 in cele 95 de tari monitorizate de expertii de la institutul Eurodata TV, potrivit unui raport publicat luni in cadrul evenimentului Marche International des Programmes de Television (MIPTV) din Cannes,…

- "Primul lucru la care trebuie sa ne uitam este de ce mai sunt folosite arme chimice in conditiile in care Rusia a fost garantul retragerii tuturor armelor chimice. Si astfel, in colaborare cu aliatii si partenerii nostri, din NATO si pana in Qatar si oriunde in lume, vom solutiona aceasta chestiune",…

- "Presedintele Putin, Rusia si Iranul sunt responsabili pentru ca îl sustin pe animalul Assad. Pret mare de platit. Un alt dezastru umanitar fara niciun motiv'', a declarat Donald Trump, președintele SUA dupa atacul chimic devastator de sâmbata.

- Nume mari la cea de-a patra ediție a Festivlaului R:EVOL:UTION de la Timișoara. Organizatorii au facut public un prim line-up pentru festivalul care anul trecut a adunat peste 20.000 de oameni din toata Europa in „curtea” Muzeului Satului Banațean. Timp de trei zile și trei nopți, distracția va fi la…

- In cei patru ani care s-au scurs de la anexarea Crimeii, Rusia a creat o grupare militara puternica in peninsula, capabila sa controleze zona Marii Negre, ceea ce reprezinta un pericol pentru tarile riverane, a declarat ministrul adjunct al apararii ucrainean, Anatoli Petrenko, conform Agerpres.

- Rusia a denuntat luni o 'provocare' dupa informatiile privind un presupus atac chimic in regiunea Ghouta Orientala din Siria, unde o organizatie neguvernamentala a raportat un caz de sufocare duminica in urma unui bombardament al regimului, relateaza AFP. 'Exista deja informatii…

- Cu forma sa de boaba de fasole si cu aspectul abandonat, cu vegetatie crescuta pe acoperis, Fortul Alexandru arata ca un loc cu o istorie stranie; si asa si este. La inceputul secolului al XX-lea, a fost un laborator in care savantii au incercat...

- Suferinta fara margini in satul Tarancuta, raionul Cantemir. Corpurile neinsufletite ale celor doi barbati, de 36 si 27 de ani, care au murit in urma unui accident rutier in Rusia, au fost aduse acasa.