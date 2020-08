Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in Dambovița, o administrație locala instaleaza o … Post-ul O școala modulara, instalata la Pucioasa pentru a prelua elevii unui liceu aflat in reabilitare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Profesorul Rafila atrage atenția ca aceasta situație pandemica nu va fi valabila doar pentru luna septembrie, ci este de durata și tocmai de aceea copiii trebuie sa fie cat mai aproape de viata lor scolara reala, care presupune si interactiunea cu ceilalti copii.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a afirmat, luni, ca sunt șanse mici ca școala sa se redeschida la toamna, ea spunand ca cel mai bun scenariu va fi acela in care o parte dintre elevi vor veni fizic la unitațile de invațamant, iar restul vor participa la cursuri din fața calculatorului. „Am analizat…

- La toamna, școala ar putea sa inceapa cu cel mult 15 elevi in clase și cu ore de 30 de minute. Sunt propuneri facute de Institutul Național de Sanatate Publica, pentru evitarea transformarii școlilor...

- Daca Romania se va confrunta cu un al doilea val al pandemiei de coronavirus, din toamna, elevii ar putea merge prin rotație la școala. Un alt scenariu luat in calcul de Ministerul Educației este ca orele de curs sa se desfasoare in containere sau in corturi amplasate in curtea scolilor.

- Unul dintre scenariile analizate de autoritați pentru noul an școlar care incepe in toamna, in cazul unui nou val de COVID-19, care ar impune...