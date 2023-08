Stiri pe aceeasi tema

- In contextul urban actual, apartamentele mici sunt o realitate tot mai frecventa. Totuși, marimea spațiului nu trebuie sa fie o limitare in ceea ce privește confortul sau frumusețea interioarelor. Designul interior pentru apartamente mici implica o abordare inteligenta și creativa, care sa valorifice…

- Gara din Lille, din Franța, a fost evacuata dupa o alerta de securitate. Forțele de ordine au declanșat o operațiune in urma unui apel despre o eventuala prezența a unei persoane suspectate ca ar fi un terorist aflat intr-un tren.

- Utilizarea materialelor reciclate in designul interior eco-friendly este o tendința in creștere. Aceasta abordare sustenabila contribuie la reducerea impactului asupra mediului și la conservarea resurselor naturale.

- Indiferent ca iți place sa gatești sau o faci doar de nevoie, bucataria este un loc indispensabil in locuința ta, iar modul in care este amenajata poate avea un impact semnificativ asupra starii tale de spirit.De aceea, este important sa amenajezi bucataria intr-un stil care te caracterizeaza,…

- Cel mai mare parc tematic interior „Harry Potter” din lume a fost deschis vineri la Tokyo, Japonia, deschizind porțile fanilor care spera sa se cufunde in lumea fantastica a seriei de filme de succes, transmite The Japan Times. Warner Bros. Studio Tour Tokyo – The Making of Harry Potter include un decor…

- Grupul suedez IKEA pregateste angajati din call centere care sa devina consilieri de design interior, in conditiile in care cel mai mare retailer de mobilier din lume vrea sa ofere mai multe servicii de amenajare a locuintei si sa transfere solicitarile obisnuite ale clientilor catre un bot cu inteligenta…

- In lumea de astazi, locuințele noastre au devenit mai mult decat spații pentru dormit. Ele ne servesc ca spații in care ne simțim in siguranța și pe care cautam sa le putem personaliza, prin care sa ne putem exprima. Pe masura ce tendințele de design interior evolueaza, este esențial sa fii la curent…

- The government submitted for approval at its Wednesday meeting a memorandum for the initiation of negotiations for the establishment in Romania of a Transnational Crime Investigation Unit (TCIU), the Ministry of the Interior informs.The planned structure, which will be created after the necessary…