- Primarul capitalei a vorbit despre lucrarile de intreținere și reparație a infrastructurii rutiere care se desfașoara in prezent la Chișinau. Astfel, se finalizeaza lucrarile de asfaltare a carosabilului și acceselor pe str. Teilor, cu participarea preturii Botanica, care și-a asumat lucrarile pe partea…

- Primarul general, Ion Ceban, convoaca pentru astazi, 8 noiembrie, ședința operativa a serviciilor municipale. Masurile intreprinse in vederea prevenirii infecției Covid-19 in randul populației municipiului Chișinau și desfașurarea procesului educațional in cadrul instituțiilor de invațamant general…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat ca doar o treime din locuințele au fost conectate la agentul termic in Chișinau. „Voi cred ca va rugați sa fie mai cald ca de altfel oamenii va vor lua in furci și se va afla mult prea repede adevarul. Da, am semnat dizpoziția din 22 octombrie agentul termic…

- Alte 9 autobuze noi de model ISUZU, din lotul celor 100 de unitați achiziționate recent de municipalitate, au fost lansate pe rute. Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a participat astazi la evenimentul de punere in circulație a inca 9 autobuze noi de marca „ISUZU”.

- Primarul general, Ion Ceban, a convocat pentru astazi, 11 octombrie, ora 8:30, ședința operativa a serviciilor municipale. Pe ordinea de zi sunt 5 subiecte printre care și raportul raportul cu privire la masurile intreprinse in vederea prevenirii infecției Covid-19 in randul populației municipiului…

- Edilul capitalei, Ion Ceban a plantat astazi alaturi de elevii mai multor licee din Chișinau „Aleea Liceenilor 2021” in scuarul amenajat in memoria victimelor catastrofei de la Cernobil din parcul Valea Trandafirilor, transmite Noi.md cu referire la unimedia.info. „Am participat astazi alaturi de elevii…

- Cazurile de covid sint in creștere in fiecare zi. Primarul general Ion Ceban spune ca municipalitatea se ingrijoreaza ca multe cazuri sint in municipiul Chișinau. “La aceasta etapa spitalele fac fața, dar nu ne-am dori sa ajungem la un numar critic de imbolnaviri. {{546627}}Prioritar pentru noi in aceasta…