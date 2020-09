Cum arată noul platou al emisiunii Neața cu Răzvan și Dani Cum arata noul platou al emisiunii Neața cu Razvan și Dani Noul sezon al emisiunii Neața cu Razvan și Dani vine cu schimbari odata cu inceputul oficial al toamnei. Dupa cateva saptamani in care au transmis din aer liber, matinalii de la Antena 1 s-au mutat in platou nou. Este un platou mai mare și foarte frumos decorat. Mai mult, exista schimbari și in echipa emisiunii. Florin Ristei a fost cooptat in echipa Neața. El semneaza, de asemenea, noua melodie de pe generic. Bucataria lui Vladuț este una nou-nouța, la fel și grafica rubricii Horoscop. Unul dintre motivele pentru care platoul a fost extins… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Ce a aparut in platoul de la Neatza din ediția de azi? Fanii abia acum și-au dat seama ce detaliu nu au bagat deloc in seama in timpul difuzarii emisiunii. Un personaj i-a facut sa piarda orice din vedere. Detaliul din ediția de azi a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani Se pare ca e […] The post Detaliul…

- Pentru ca salata de vinete este foarte des preparata, mai ales in sezonul vinetelor de gradina, Vladuț, bucatarul de la Neatza cu Razvan și Dani, ne propune sa mai diversificam rețetele și sa lasam imaginația sa se joace cu ingredientele, așa cum a facut el la aceasta salata de vinete cu galbiori.

- Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, nu a lasat nici de data aceasta sezonul prunelor sa treeaca, fara a prepara renumitele galuște cu prune și sos de vanilie, pe care le adora matinalii și nu doar ei.

- Atunci cand se anunța o zi cu activitați multiple, este bine sa o incepem cu un mic dejun consistent și delicios, din care sa ne putem lua intreaga energie pentru a putea trece peste toate incercarile zilei. Vladuț, bucatarul de la Neatza cu Razvan și Dani ne propune rețeta: ”Bagheta bavareza”.

- Dupa o cariera de aproape doua decenii in televiziune, celebra prezentatoare Simona Gherghe revine la Antena 1 cu o surpriza uriașa pentru fanii sai. Vedeta va prezenta reality show-ul „Mireasa” și asta nu e tot!

- Dupa o cariera de aproape doua decenii in televiziune, celebra prezentatoare Simona Gherghe revine la Antena 1 cu o surpriza uriașa pentru fanii sai. Vedeta va prezenta reality show-ul „Mireasa” și asta nu e tot!

- Programul TV Antena 1 de astazi ne aduce, in prime time, „Chefi la cuțite”, de la ora 20:30. Emisiunile zilei Antena 1 sunt Neatza cu Razvan si Dani (8:00) și Acces Direct (17:00). Nu ratați in programul TV de astazi la Antena 1 știrile Observator, de la orele 06:00, 12:00, 16:00 și 19:00.

- Carla’s Dreams nu mai e in juriul X Factor. Mari schimbari in intreaga echipa! Antena 1 reintroduce anul acesta show-ul X Factor in grila de programe. Inscrierile la selecții au inceput deja, insa e important de știut ca vor fi schimbari. In plrimul rand, audițiile nu se vpr mai ține in mai multe orașe…