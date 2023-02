Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al BNR, aversul monedei din aur prezinta o compozitie inspirata de romanul "Morometii" de Marin Preda, inscriptia "ROMANIA" in arc de cerc, valoarea nominala "100 LEI", anul de emisiune "2022" si stema Romaniei.Reversul monedei din aur reda portretul si semnatura lui Marin Preda…

- Banca Nationala a Romaniei a lansat, incepand de ieri, in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema Tezaurul de la Pietroasa – Vasele Poligonale, potrivit unui comunicat al bancii centrale, anunța Agerpres. Aversul monedei prezinta vasul octogonal din Tezaurul de la Pietroasa, inscriptia „ROMANIA”,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) lanseaza, incepand de luni, in circuitul numismatic o moneda din aur cu tema Tezaurul de la Pietroasa – Vasele Poligonale, potrivit unui comunicat al bancii centrale. Aversul monedei prezinta vasul octogonal din Tezaurul de la Pietroasa, inscriptia „ROMANIA”, in arc…

- Aversul monedei prezinta vasul octogonal din Tezaurul de la Pietroasa, inscriptia "ROMANIA", in arc de cerc, valoarea nominala "10 LEI", anul de emisiune "2022" si stema Romaniei.Reversul monedei prezinta cele doua vase poligonale din Tezaurul de la Pietroasa si inscriptiile in arc de cerc "TEZAURUL…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza in circuitul numismatic, incepand de luni, o moneda din argint cu tema 90 de ani de la nasterea lui Fanus Neagu. Aversul monedei reda casa memoriala Fanus Neagu, un fragment din romanul „Ingerul a strigat”, inscriptia in arc de cerc „ROMANIA”, stema Romaniei, valoarea…

- Posturile din IT au fost cel mai bine platite in 2022, cu o medie a salariului net de 6.000 de lei/luna, urmate de cele in project management, cu o valoare medie lunara de 5.000 de lei/net, si de cele din domeniul bancar, cu un castig mediu net de 4.300 de lei, reiese din Indexul salarial, publicat…

- Cu peste 400.000 de joburi noi postate pe eJobs.ro și creșteri salariale in aproape toate domeniile de activitate, 2022 a fost un an in care balanța de pe piața muncii a fost inclinata in favoarea candidaților și angajaților. Au fost cu 14,1% mai multe joburi noi fața de 2021 și cu 5,5% mai multe decat…

- Familii și persoane singure cu probleme sociale grave, din județul Brașov, primesc ajutoare de urgența de la Guvern. Ministerul Muncii anunța ajutoare de urgența de aproape 1 milion de lei pentru sprijinirea a peste 230 de familii și persoane singure cu probleme sociale grave. Guvernul a aprobat acordarea…