Giani Kirița iubește din nou! Fostul fotbalist și-a refacut viața cu o bruneta senzuala, ce are un trup apetisant. Cei doi indragostiți au fost surprinși chiar la plaja, iar partenera starului a atras privirile tuturor, imbracata intr-un costum de baie roșu. Giani Kirița, surprins alaturi de noua iubita. Cum s-au afișat cei doi Giani Kirița […] The post Cum arata noua iubita a lui Giani Kirița. Maria este o bruneta senzuala, cu trup de invidiat appeared first on IMPACT .