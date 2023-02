Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, a declarat, marți, dupa ce a discutat cu firmele de medicamente ca in Romania nu este in acest moment o criza de paracetamol si ibuprofen. Totodata, Rafila a precizat ca tot astazi va avea loc ultima intalnire cu marii distribuitori de medicamente, prin care se…

- Marian Mexicanu traiește o poveste de dragoste ca-n filme alaturi de soția lui. Acordeonistul este un adevarat gentleman cu femeia in brațele careia și-a gasit fericirea. Dovada ca o respecta pe partenera lui de viața. Paparazzii Spynews.ro au fost pe „urmele” lor și i-au surprins in ipostaze rare.

- Mirel Radoi este mereu atent cu familia sa și se ințelege de minune cu fiul sau. Paparazzii SpyNews.ro, cel mai tare site de știri mondene, au fost pe urmele fostului antrenor de la CSU Craiova și ale lui Denis, iar noi va prezentam cele mai tari imagini cu cei doi.

- Prima vizita oficiala a liderului de la Kiev, Volodimir Zelenski, de cand țara sa a fost invadata de ruși in 24 februarie, urmeaza sa fie la Washington, pentru o intalnire cu președintele Statelor Unite, Joe Biden, transmite BBC News.

- Politic Comunicat de presa / Intalnire a parlamentarilor PNL Teleorman cu premierul Nicolae Ciuca decembrie 16, 2022 13:46 La solicitarea parlamentarilor PNL Teleorman, deputat Maria Stoian, senator Eugen Pirvulescu și deputat Ica Florica Calota, a avut loc o intalnire cu premierul Nicolae Ciuca,…

- Adrian Mihalcea și soția lui au o dinamica de cuplu care nu le este straina multora și pare fi rețeta succesului in cazul lor. Paparazzii SpyNews.ro l-au surprins de fostul antrenor de la Dinamo in compania soției lui și au putut observa ce fac cei doi cand iau masa in oraș.

- Tinerii singuri din Germania renunța din ce in ce mai des la alcool la prima intalnire și se intalnesc la activitați culturale sau in aer liber, in loc sa se intalneasca in localuri, potrivit unei analize Tinder.

- ”Am avut astazi o discutie amanuntita cu Dorin Modure, lider in Sindicatului National Solidaritatea. Am clarificat cu aceasta ocazie o serie de aspecte importante pentru angajati, precum si faptul ca dialogul dintre conducerea institutiei si sindicate este un element esential in eficientizarea activitatii…