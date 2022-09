Stiri pe aceeasi tema

- Primele monede britanice care prezinta imaginea Regelui Carol au fost prezentate de Monetaria Regala. Portretul noului monarh este indreptat in direcția opusa raposatei sale mame, Regina Elisabeta, in conformitate cu tradiția. The first British coins to feature the image of King Charles have been unveiled…

- Portretul regelui Charles al III-lea pentru viitoarele monede care ii vor purta efigia a fost dezvaluit, vineri, de catre organismul responsabil cu baterea monedei britanice, Royal Mint. Serie speciala de 5 lire și de 50 pence Portretul va aparea pe doua monede dintr-o serie speciala care celebreaza…

- Portretul regelui Charles al III-lea, care va figura pe viitoarele monede cu efigia lui, a fost dezvaluit vineri, 30 septembrie, de monetaria britanica, Royal Mint. Portretul va aparea pe doua monede dintr-o serie speciala care sarbatoreste viata reginei Elisabeta a II-a: una in valoare de 5 lire sterline…

- Portretul regelui Charles III pentru viitoarele monede cu efigia lui a fost dezvaluit vineri, de monetaria britanica, Royal Mint. Acest portret va aparea pe doua monede dintr-o serie speciala care sarbatoreste viata reginei Elizabeth II: una pentru 5 lire sterline si alta pentru 50 de pence. Acestea…

- Noile bancnote cu portretul regelui Charles al III-lea vor fi prezentate pana la sfarșitul anului și vor intra in circulație pana la jumatatea anului 2024, a anunțat marți Banca Angliei, informeaza Politico.„Portretul Majestații Sale va aparea pe modelele existente ale tuturor celor patru bancnote din…

- Noile bancnote cu portretul regelui Carol al III-lea vor fi prezentate pana la sfarșitul anului și vor intra in circulație pana la jumatatea anului 2024, a anunțat marți Banca Angliei, informeaza Politico . „Portretul Majestații Sale va aparea pe modelele existente ale tuturor celor patru bancnote din…

- Guvernul australian a indicat marti ca imaginea reginei Elisabeta a II-a de pe bancnotele de 5 dolari australieni nu va fi schimbata automat cu cea a regelui Charles al III-lea si ca este posibil ca in schimb pe bancnota sa figureze personalitati australiene, relateaza Reuters.

- Rusia muta forte aflate in rezerva in toata tara si le aduna langa Ucraina pentru viitoare operatiuni ofensive, potrivit ultimei evaluari a serviciilor de informatii britanice. Britanicii sustin ca militarii sunt transportati cu blindate MT-LB cu armura limitata si echipate doar cu mitraliera, dupa…