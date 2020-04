Stiri pe aceeasi tema

- Itrebarea este simpla. Raspunsul nu. Vectorii care trebuie introdusi in ecuatie sunt multipli: saracie, metalitate traditionala a dezvordinii sociale, politizare excesiva a tuturor nivelelor administratiei publice, reactii intarziate sau inexistente. Pandemia va trece. Urmeaza un moment de decont national…

- Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat ca fondurile din domenii non-vitale au fost diminuate, pentru a fi realocate catre spitale, dar și catre sectorul social.„Cu banii stam foarte greu. Am trimis mai multe adrese catre Guvern, catre Ministerul de Finanțe, explicand situația…

- Presedintele principalei organizatii stiintifice a Uniunii Europene, Mauro Ferrari, a demisionat din postul pe care abia il preluase in ianuarie, a anuntat miercuri Comisia Europeana. Motivul renuntarii este ca oficialul nu a fost multumit de raspunsul blocului comunitar la pandemia de coronavirus,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a declarat duminica, in mesajul sau transmis cu prilejul Zilei NATO, ca Alianta Nord-Atlantica are un rol important in raspunsul la criza generata de COVID-19. "In aceste momente de cumpana, este mai important ca oricand sa ne gandim la unitate,…

- Andrei Pleșu face o radiografie a ceea ce se intampla in aceste zile in Romania cand populația este obligata sa iși restranga drastic activitațile pentru a limita infecțiile cu noul tip de coronavirus. In 4 puncte el atinge aproape toate temerile romanilor cu privire la infecția cu COVID-19 și concluzioneaza…

- Pandemia Covid-19 este cea mai severa criza din vremurile noastre, iar pierderile economice le-ar putea depasi de trei ori pe cele din timpul Marii Recesiuni, arata un raport al London Business School.

- Termenul ''pandemie'' utilizat de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) pentru a descrie epidemia de coronavirus nu schimba raspunsul acesteia la criza, a declarat miercuri seful Programului de Urgente al OMS, Mike Ryan, intr-o conferinta de presa.Responsabilul a mai declarat ca situatia…

- Organizația Mondiala a Sanatații a declarat pandemie de coronavirus. „Am facut o evaluare, iar situatia generata de Covid-19 poate fi caracterizata drept pandemie. (…) Aceasta este prima pandemie cauzata de un coronavirus. (…) Nu e doar o criza de sanatate publica, ci o criza care va afecta toate…