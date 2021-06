Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry va deveni mama de fetița la varsta de 22 de ani. I-a dat deja un nume provizoriu bebelușului, tot “Cireșica”, iar in cea mai recenta fotografie de pe Instagram, Nicole Cherry arata senzațional cu burtica.

- Nicole Cherry a vorbit public despre situațiile neplacute cu care se confrunta in perioada sarcinii. Frumoasa cantareața s-a confesat in fața fanilor ei de pe rețelele de socializare, facand in același timp și o alta dezvaluire emoționanta și anume ca a intrat deja in al doilea trimestru de sarcina.…

- Nicole Cherry nu a mai putut ține ascunsa bucuria ca va deveni in curand mama, astfel ca a postat pe contul sau de socializare prima poza cu burtica de gravida. Alaturi de imaginea impresionanta, astista a scris și un mesaj adorabil adresat atat iubitului sau, cat și bebelușului care se va naște in…

- Anunț bomba in showbizul romanesc. Nicole Cherry ar fi insarcinata cu primul ei copil la numai 22 de ani. Deși artista nu a confirmat aceste zvonuri, iata care sunt imaginile care au pus internauții pe ganduri. La inceputul anului 2021, Cireșica anunța ca se gandește sa-și intemeieze o familie in viitorul…

- Un caz incredibil de rar a avut loc in Anglia, Rebecca Roberts a ramas insarcinata cu un al doilea copil dupa ce era deja insarcinata. Aceasta situație medicala este denumita de specialiști drept "superfetație" și are ca rezultat o noua sarcina in timpul unei sarcini inițiale. Care sunt cauzele și cum…

- Actorul de telenovele Denis Ștefan și soția Cristina au anunțat ca familia lor se marește. Vestea a facut-o publica chiar el, pe rețelele de socializare. Iata și primele declarații despre sarcina soției. Denis Ștefan și Cristina Zegan, fosta „bebelușa” de la „Cronica carcotașilor” de la Prima TV, sunt…

- Gabriela Prisacariu este o graviduța superba, care ține enorm la silueta ei chiar și in cel de-al doilea trimestru de sarcina. Iubita lui Dani Oțil le-a dat peste nas tuturor și a luat parte la prezentarea de moda de la Neatza cu Razvan și Dani, intr-o ținuta care i-a venit „manușa”.