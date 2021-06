Stiri pe aceeasi tema

- Nicole Cherry va deveni mama de fetița la varsta de 22 de ani. I-a dat deja un nume provizoriu bebelușului, tot “Cireșica”, iar in cea mai recenta fotografie de pe Instagram, Nicole Cherry arata senzațional cu burtica.

- Oana Roman și-a surprins fanii de pe Facebook, dupa ce a postat o imagine de la malul marii. Vedeta a purtat o rochie scurta, iar poza a fost facuta chiar de fostul soț, Marius Elisei, alaturi de care a și petrecut zilele trecute, la mare și la munte. Oana a ținut sa precizeze ca imaginea nu este editata…

- Nicole Cherry a vorbit public despre situațiile neplacute cu care se confrunta in perioada sarcinii. Frumoasa cantareața s-a confesat in fața fanilor ei de pe rețelele de socializare, facand in același timp și o alta dezvaluire emoționanta și anume ca a intrat deja in al doilea trimestru de sarcina.…

- Dupa ani de zile de relație, Dani Oțil și Gabriela Prisacariu au spus marele DA pe 15 mai. Imbracați in haine foarte elegante și deschise la culoare, cei doi indragostiți au devenit soț și soție. La inceputul lui 2020, in ianuarie, prezentatorul tv și-a luat inima in dinți și și-a cerut iubita in casatorie…

- Gabriela Prisacariu li s-a confesat fanilor de pe rețelele de socializare. Logodnica lui Dani Oțil le-a dezvaluit astfel internauților cu ce problema se confrunta in al doilea trimestru de sarcina. Potrivit spuselor sale, saptamana nu a inceput prea bine, intampinand mai multe... peripeții! Iata despre…

- Gabriela Prisacariu și-a emoționat toți fanii de pe rețelele de socializare prin cateva imagini de colecție. Frumoasa blondina s-a filmat in oglinda, in timp ce-și arata burtica de gravida, lucru ce le-a adus cu siguranța zambetul pe buze internauților. Iata cum arata logodnica lui Dani Oțil insarcinata…