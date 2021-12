Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica, fostul secund al echipei nationale de fotbal, a apelat la o clinica specializata si si-a facut implant de par, la varsta de 41 de ani. Dica s-a confruntat cu un inceput de calvitie, iar din aceasta cauza a decis ca are nevoie de o schimbare.

- Gigi Becali (63 de ani), patronul celor de la FCSB, a revenit cu noi informații legate de viitorul antrenor al roș-albaștrilor dupa plecarea lui Edi Iordanescu de la echipa. Ramas cu Mihai Pintili „interimar”, Becali a anunțat ca Nicolae Dica este principala ținta a sa pentru postul de antrenor, așa…

- Fostul mijlocas al echipei Real Madrid si al nationalei Argentinei, Fernando Gago, a fost numit antrenor principal al formatiei Racing Club, cu un contract de 14 luni, a anuntat joi clubul argentinian din Primera Division, conform agerpres. Gago (35 ani) il inlocuieste pe Claudio Ubeda, care fusese…

- La 9 zile dupa ce Mirel Radoi (40 de ani) a anunțat ca „din luna noiembrie, eu nu voi mai fi” la echipa naționala, „secundul” acestuia, Nicolae Dica (41), sugereaza ca selecționerul s-ar fi razgandit parțial. ...

- Emma Raducanu, locul 24 WTA, castigatoare a ultimei editii a US Open, se va pregati in aceasta saptamana cu spaniolul Esteban Carril, fostul antrenor al jucatoarei Johanna Konta, informeaza BBC.

- Emma Raducanu, locul 24 WTA, castigatoare a ultimei editii a US Open, se va pregati in aceasta saptamana cu spaniolul Esteban Carril, fostul antrenor al jucatoarei Johanna Konta, informeaza BBC, citat de news.ro Carril a jucat un rol foarte important in ascensiunea fostului numar 1 britanic…

- Romania s-a reintors in Ghencea pentru prima oara dupa 12 ani. Peste 12.000 de fani și-au facut apariția pe noul stadion al Stelei la meciul cu Armenia din preliminariile CM 2022. „Templul fotbalului romanesc” a gazduit prima partida a echipei naționale de la inaugurarea din vara, iar entuziasmul suporterilor…