Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Pucean are mii de fani in toata țara, cat și in strainatate, dar deși se lauda cu atat de mulți admiratori, puțini dintre ei știu cum arata celebra blondina inainte de a apela la operațiile estetice. Și tocmai pentru a le satisface aceasta curiozitate internauților, dansatoarea maneliștilor…

- Monica Roșu a devenit pentru prima oara mama. Fosta gimnasta a nascut ieri, 8 februarie, o fetița perfect sanatoasa. Acum, aceasta a publicat pe contul de socializare prima imagine cu bebelușul ei, alaturi de care a scris un mesaj emoționant. Monica Roșu a postat azi dimneața pe contul ei de socializare…

- Clipe dureroase pentru Nadia Comaneci. Fosta mare campioana a Romaniei la gimnastica este in doliu. Fosta sportiva a facut anunțul decesului luni seara, pe data de 8 februarie. Despre cine este vorba. Cine este persoana draga care a trecut in neființa. Nadia Comaneci a postat un mesaj pe paginile de…

- S-a retras din viața sportiva, dar asta nu inseamna ca Ana Porgras nu mai face sport! Fosta gimnasta iși ține fanii la curent cu fotografii din sala de sport, iar acum va participa la o competiție sportiva televizata unde promite sa dea tot poate pentru a caștiga.

- Nadia Comaneci și Bart Connor au facut nunta in Romania, in vremea cand Ion Iliescu era președinte. Nunta acesteia din primavara lui 1996 a fost un eveniment grandios care a facut furori. Propunerea Nadiei Comaneci pe care Ion Iliescu a refuzat-o vehement Amintim ca ceremonia religioasa a avut loc la…

- In 2013, Andreea Scinteie a cucerit doua medalii, aur si argint, la Campionatul European de gimnastica aerobica pentru juniori. Absolventa a Colegiului National "Mircea cel Batran" Constanta, fosta gimnasta e acum studenta la Medicina. Tanara nu a ezitat sa se alature, ca voluntar, in lupta contra pandemiei…

- Larisa Iordache a câstigat patru medalii, din care doua de aur, la Campionatul European încheiat duminica, la Mersin. Iordache a fost medaliata cu aur la bârna si sol, respectiv cu argint pe echipe si la sarituri, dupa trei ani de pauza din cauza problemelor de sanatate.Gimnasta…

- Fosta mare campioana Nadia Comaneci s-a declarat impresionata de evoluția Larisei Iordache la Campionatul European de gimnastica de la Mersin, apreciindu-i voința și determinarea. In același timp, Nadia Comaneci a avut cuvinte de apreciere pentru junioarea Ana Barbosu, in care vede un mare potențial.