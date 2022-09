Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a publicat vineri prima fotografie cu regele Charles al III-lea ce il arata alaturi de celebra cutie rosie in care suveranii britanici primesc documente guvernamentale, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Noua fotografie a fost realizata in Salonul Secolului al XVIII-lea de…

- Regina Elisabeta a II-a a fost inmormantata ieri, 19 septembrie 2022, la 11 zile de la deces. Funeraliile de stat au avut loc la Westminster Abbey. Monarhul iși doarme somnul de veci alaturi de soțul ei Prințul Philip, la Capela Memoriala Regele George al VI-lea de la Castelul Windsor. Ceremoniile de…

- Palatul Buckingham a publicat in noaptea de duminica spre luni o noua fotografie oficiala a reginei Elisabeta a II-a, in semn de omagiu pentru suverana, care va fi inmormantata astazi, la 11 zile de la deces. Imaginea a fost realizata la Castelul Windsor in luna mai a acestui an, pentru a marca 70 de…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Reginei Elisabeta a II-a vi depus miercuri la Westminster Hall unde va ramane timp de patru zile inainte de inmormantarea ei care va avea loc luni, 19 septembrie, la Westminster Abbey, a confirmat oficial sambata Palatul Buckingham. The State Funeral of Her Majesty…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca va participa la funeraliile Reginei Elizabeth a II-a, relateaza USA Today. "Nu stiu inca care sunt detaliile, dar voi participa", a transmis Joe Biden reporterilor care calatoresc cu el in Ohio. Data si detaliile inmormantarii Reginei Elizabeth a…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, un mesaj de condoleante la moartea Reginei Elisabeta a II-a, afirmand ca romanii sunt alaturi de poporul britanic si de Familia Regala. „Sincere condoleante la trecerea in nefiinta a Majestatii Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestatii Sale, care s-a…

- Succesorul la tronul Marii Britanii, Charles a postat pe Twitter, joi seara, primul sau mesaj, dupa moartea reginei Elisabeta a II-a. Mesajul sau a venit la mai puțin de o ora dupa anunțul Palatului Buckingham ca regina a murit. „Moartea iubitei mele mame, Majestatea sa Regina Elisabeta a II-a, este…