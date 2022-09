Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a publicat o fotografie cu piatra funerara de la locul unde a fost inmormantata Regina Elisabeta a II-a. Numele sau este inscris pe o placa neagra, alaturi de numele tatalui ei, George al VI-lea, al mamei Elisabeta și al soțului Filip, scrie Sky News.

- Regele Charles al III-lea poate fi vazut in prima fotografie oficiala ce il arata alaturi de celebra cutie rosie in care suveranii britanici primesc documente guvernamentale, publicata de Palatul Buckingham vineri, intr-o perioada in care noul monarh al Regatului Unit a inceput sa se ocupe de indatoririle…

- Moartea Reginei Elisabeta a II-a a indoliat o lume intreaga. Cel mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii s-a stins din viața pe 8 septembrie 2022, la onorabila varsta de 96 de ani. Cortegiile funerare au acaparat intreaga țara, iar elementele protocolului funerar au atras atenția. Ce scrie pe…

- Astazi, 13 septembrie 2022, sute de mii de oameni s-au dus pe strazile din Edinburg, Capitala Scoției, pentru a incerca sa-și ia ramas bun de la Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. In timpul cortegiului funerar al Majestații Sale a aparut un semn divin. Iata ce s-a vazut deasupra sicriului!

- Fostul premier britanic Boris Johnson s-a intalnit cu regina Elisabeta a II-a la Castelul Balmoral, in Scoția, in urma cu o saptamana, cu doar doua zile inainte ca suverana sa se stinga din viața, pe 8 septembrie.Boris Johnson a fost prezent in audiența la Regina pe 6 septembrie pentru a-și prezenta…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 de ani, dupa 70 de ani de domnie. Anunțul trist a fost facut de catre Palatul Buckingham printr-un comunicat: „Regina a murit in pace in aceasta seara, la Balmoral”. Vestea decesului monarhului a intristat o lume…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a stins din viața, in urma cu cateva ore, la varsta de 96 de ani, iar o lume intreaga este in doliu și o plange. Și fostul Președinte al Statelor Unite ale Americii, George W. Bush a postat un mesaj pe rețelele de socializare, dupa decesul Majestații Sale.

- Prea din Mrea Britanie scrie despre starea de sanatate a Reginei Elisabeta a II-a. Palatul Buckingham a anunțat azi ca Regina Elisabeta a II-a se afla sub supraveghere medicala. Purtatorul de cuvant spune ca medicii sunt „ingrijorați pentru sanatatea Majestații Sale, Regina Elisabeta a II-a”. Același…