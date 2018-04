Stiri pe aceeasi tema

- Moartea este un subiect sensibil pentru cei mai mulți dintre oameni. Nu și pentru Marioara Zavoranu, care a facut dezvaluiri despre decesul ei, dar și despre legaturile sale neștite cu Divinitatea. Vedeta a rugat-o pe Oana Zavpranu sa o inmormanteze langa cei doi foști soți pe care i-a avut. Citește…

- Maine se implinesc trei ani de la moartea Marioarei Zavoranu, iar fiica și ginerele sau ii fac parastas. Deși e cunoscuta pentru extravaganțe, indiferent de prilejul evenimentului, Oana Zavoranu iși dorește ceva extrem de discret de data aceasta. In cadrul unui interviu, soțul ei, Alex Ashraf, a facut…

- Oana Zavoranu face parastas la 3 ani de la moartea mamei sale. Vedeta a marturisit ca regreta certurile cu Marioara și a decis ca pe 17 aprilie, sa dea de pomana pentru femeia cu care s-a certat la cuțite in fața tuturor. “Unul dintre angajați o sa se ocupe de toate aceste lucruri. O sa fie ceva restrans,…

- Aimee Iacobescu s-a stins din viața, marți (27 martie), la varsta de 71 de ani. Actrița suferea de cațiva ani de cancer la san, boala pe care a descoperit-o abia anul trecut. Artista, pe care cei mai mulți și-o amintesc pentru rolul Domniței Ralu, a fost in atenția publicului anii trecuți, dupa ce s-a…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe i-a facut pe mulți dintre cei care l-au cunoscut sa aștearna pe Internet intamplari care mai de care mai interesante. Iar asta nu e tot, in toate relatarile, celebrul jurnalist apare mult diferit caracterizat fața de imaginea unui rebel cinic pe care și-a construit-o…

- Nervos dupa o cearta cu un alt șofer, un brailean de 38 ani a apasat pedala de accelarație și a depașit coloana formata la trecerea la nivel cu calea ferata. Accidentul a avut loc in cartierul Lacu-Dulce din Braila. Mașina in care se afla alaturi de soția sa a fost spulberata. Femeia avea doar 35 […]…

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noaptea, dupa care s-a sinucis, cei doi avand o relatie personala si motivul gelozia, potrivit unor surse din ancheta. Ramona Cosmescu (46 de ani) se iubea cu Gheorghe Ghenea (54 de ani) și lucrau…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala un eșec umilitor trait in Romania. Frumoasa moldoveanca și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și ca sa se simta mai romanca, ea și-a dorit sa obțina cetațenie romana. Din nefericire,…