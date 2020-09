Stiri pe aceeasi tema

- Explozia din urma cu o seara de la stația de metrou Tineretului a fost evitata la cateva secunde. Specialiștii spun ca daca s-ar fi petrecut in tunel, aveasta ar fi produs o adevarata tragedie.

- Un accident rutier GRAV s-a petrecut in urma cu scurt timp in Beclean, in zona Popasul Drumețului. O mașina și o motocicleta au intrat in coliziune. O femeie, pasagera pe motocicleta, este inconștienta. Un accident rutier grav s-a petrecut in zona Popasul Drumețului din Beclean. O motocicleta și un…

- Polițiștii italieni au descoperit doua grupari de trafic de droguri, dupa ce membrii acestora au postat pe TikTok mai multe clipuri in care s-au laudat cu sumele mari pe care le-au caștigat in urma operațiunilor ilegale.

- Astazi, 16 august 2020, in jurul orei 12.40, pe DN 7, in afara localitații Sibot, un barbat de 66 de ani, din Cluj-Napoca, judetul Cluj, in timp ce conducea un autoturism, din direcția Oraștie spre Sebeș, ar fi efectuat manevra de depașire a unui autovehicul, condus de un tanar de 29 de ani, din Alba…

- Aproape jumatate dintre copiii din Romania nu au acces la o tableta sau la un computer, singurele dispozitive care pot permite o participare reala la lecțiile online, arata un studiu facut de Salvați Copiii. Organizația „Salvați Copiii Romania” a lansat studiul „Impactul Crizei COVID-19 și al perioadei…

- Lansarea hotelului de lux Novum, din stațiunea Olimp, a fost prilej de intalnire pentru mai mulți influenceri și vedete din București, care au petrecut, in interior, fara respectarea regulilor de distanțare sau ale celorlalte masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului. In filmulețul publicat…

- David Trezeguet (42 de ani), Brand Ambassador pentru Juventus, a postat o poza cu Lionel Messi (33 de ani), iar fanii campioanei Italiei s-au entuziasmat. Zvonurile privind sistarea negocierilor dintre Messi și Barcelona au facut inconjurul planetei. Printre cluburile care stau la panda se numara și…

- Evenimentul de prezentare a planului de relansare economica a fost marcat de atacuri la adresa PSD. Președintele Klaus Iohannis a dat tonul și a spus ca „modelul economic al guvernarii PSD” i-a dezamagit pe romani. „Modelul economic al guvernarii sau al guvernarilor PSD din ultimii ani, bazat exclusiv…