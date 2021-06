Stiri pe aceeasi tema

- In urma recastigarii Dobrogei de la Imperiul Otoman 1878 , pe tot cuprinsul ei au fost ridicate numeroase edificii, astazi monumente istorice si de arhitectura, Regele Carol I fiind cel care a pus piatra de temelie multora dintre ele.Este si cazul Catedralei "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.…

- O singura firma din București a pus in pericol școli, spitale, companii de transport din toata țara prin modul in care verifica protecția la incendii. Firma doar schimba sigiliile extinctoarelor cu alte termene de valabilitate. Polițiștii fac 218 percheziții, joi dimineața, la peste 200 de adrese din…

- Pana astazi, 14 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.016.449 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 920.653 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Pana astazi, 12 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.008.490 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 910.298 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate…

- Specialiștii echipei de cercetare a Grupului MedLife anunța ca un intreg lot de 92 de probe, analizat in aceasta etapa a studiului de secvențiere, conține tulpina B.1.1.7, originara din Marea Britanie. Probele au fost selectate in mod aleatoriu și potrivit raportului, provin din urmatoarele județe:…

- Brașovul a urcat 7 locuri, in doi ani, in clasamentul eficienței impotriva poluarii, ajungand in fruntea clasamentului, arata o analiza a Observatorului Roman de Sanatate. Observatorul Roman de Sanatate a analizat activitatea autoritaților locale din cele mai mari cincisprezece orașe romanești și acțiunile…

Pana astazi, 23.674 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. In intervalul 31.03.2021 (10:00) – 01.04.2021 (10:00) au fost raportate…

- Romania a intrat in valul trei al pandemiei. Numarul infectarilor a crescut vertiginos, iar medicii trag disperați semnale de alarma ca sistemul sanitar risca sa intre in colaps. Guvernul a impus noi restricții, dar oamenii nu mai pot fi ținuți in case așa ușor. Temperatura sociala a crescut…