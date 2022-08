Mihaela Radulescu nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vedeta de televiziune arata senzațional la 53 de ani. Recent, fosta soție a lui Ștefan Banica a fost surprinsa pe Instagram pozand in costum de baie. Frumoasa bruneta și-a etalat trupul sculptat pe rețelele sociale. Mihaela Radulescu are un corp de milioane Mihaela Radulescu arata senzațional […] The post Cum arata Mihaela Radulescu in costum de baie la 53 de ani. Apariție uluitoare, toți fanii au fost uimiți appeared first on IMPACT .