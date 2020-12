Stiri pe aceeasi tema

- Ziare.com susține ca omul de afaceri are o noua relație, este vorba de Irina Deleanu, cu 36 de ani mai tanara, nimeni alta decat fosta sportiva emerita a Romaniei și președintele Federației de Gimnastica Ritmica. Cei doi petrec din ce in ce mai mult timp impreuna si chiar se afiseaza in diferite restaurante.…

- Macaulay Culkin, cunoscut in intreaga lume pentru personajul Kevin din Singur Acasa, a ramas in mintea tuturor drept un copil dragalaș și dornic de aventura, dar in 2020, actorul a implinit varsta de 40 de ani și arata cu totul diferit.

- ​Dacia va prezenta joi versiunea de serie a modelului electric Spring, la șapte luni dupa ce a prezentat primele poze cu conceptul. Va fi cea mai ieftina mașina 100% electrica de pe piața auto europeana, cu un preț de pornire undeva pe la 14-16.000 de euro care va putea scadea sub 10.000 de euro dupa…

- Studioul de animatie "Soiuz Multfilm" va lansa un lungmetraj cu indragitul personaj de desene animate, Ceburaska, transmite publika.md. Filmarile vor incepe la anul, iar productia va fi lansata in 2022. Filmul Ceburaska va avea premiera la postul Rossia 1. Lungmetrajul va fi lansat in colaborare cu…