Cum arată micul dejun al unui bolnav de coronavirus din Iași Un barbat bolnav de coronavirus internat in Spitalul de Boli Infecțioase din Iași a filmat meniul pe care l-a primit in dimineața de miercuri la micul dejun, dupa cum relateaza Libertatea . Porția de mancare pe care a primit-o barbatul este saracacioasa, fiind compusa dintr-un cub de margarina, puțin magiun, o franzela și un sfert de pahar de ceai. Acest mic dejun ar fi unul special, servit de Buna Vestire. „Este un mic dejun special, pentru un barbat de 38 de ani, de Buna Vestire”, a explicat barbatul in videoclip. Videoclipul a fost postat pe YouTube de Știrea De Iași și poate fi vazut mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

