Dupa desparțirea de Antonio Banderas, celebra actrița a intrat intr-un con de umbra. A aparut in prea puțin filme in ultimii ani și a evitat pe cat se poate defilarile pe covorul roșu. Paparazzi au reușit s-o surprinda, saptamana trecuta, intr-o vacanța in Sardinia. Melanie Griffith a fost in vacanța in Sardinia Italia pare sa fie destinația preferata de toate celebritațile de la Hollywood. Chiar și Melanie Griffith a petrecut cateva zile insorite in Sardinia, Italia. Ea a fost surprinsa pe un iaht somptuos, bucurandu-se de vremea calda și apa adanca. Melanie apare in fotografiile surprinse de…