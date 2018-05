Cum arăta Meghan Markle la 12 ani. Visa să schimbe lumea La 12 ani, Meghan Markle povestea intr-un documentar cum a reușit sa-i convinga pe reprezentanții unei companii sa modifice o reclama la un detergent de vase. Ea analizase reclama impreuna cu colegii de clasa in cadrul unui proiect școlar. „Femeile de pe tot cuprinsul Americii se lupta cu petele de grasime de pe oale și tigai”, a fost mesajul care le-a deranjat pe Meghan și pe colegele ei. „Cand am urmarit reclama, baieții din clasa au spus: da, locul femeilor este in bucatarie. Mi s-a parut atunci ca ei vor crește cu senzația ca femeile le sunt inferioare, ca baieții sunt mai buni decat… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

