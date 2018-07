Andrea Bocelli este un parinte mandru. Fiul sau, Matteo, ii moștenește talentul și viseaza sa devina un tenor de succes, la fel ca tatal sau. Nu doar ca are o voce impresionanta, care amintește perfect de cea a tatalui sau, dar Matteo Bocelli are tot ce-i trebuie pentru a deveni un adevarat sex-simbol. Cu trasaturi mediteraneene perfecte și mereu cu zambetul pe buze, fiul mijlociu al celebrului tenor italian are șanse sa devina la fel de faimos precum parintele sau. Tanarul in varsta de 20 de ani este pasionat de moda și cocheteaza cu modellingul. Anul trecut, Matteo a devenit imaginea brandului…